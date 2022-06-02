РИАМО - 2 июн. Депутаты Мособлдумы приняли изменения в подмосковный закон, касающиеся аренды земли для строительства оптовых продовольственных рынков, участки можно будет получить без торгов, сообщается на сайте регионального парламента.
Изменения были внесены в закон «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов».
Участки без проведения аукциона теперь смогут получить в аренду юрлица, планирующие построить оптовый продовольственный рынок.
Он добавил, что внесенные изменения в региональный закон нужны для развития полного комплекса складских услуг при подготовке к оптовой продаже. Кроме того они важны для роста чиста объектов общепита.
«И как следствие, у жителей и гостей области будет более широкий выбор мест, где можно, например, собраться на семейный ужин», – пояснил депутат.
Всего в Подмосковье находятся 133 рынка. При этом оптовых среди них нет. Также в области зарегистрировано более 6,2 тыс. стационарных объектов общественного питания.
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