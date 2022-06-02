РИАМО - 2 июн. В сельском поселении Атепцевское Наро-Фоминского городского округа построят производственно-складское здание для изготовления всех видов гофрированного картона. На производстве создадут 150 рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Объект общей площадью 15 266 кв. м находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья.

На специальном гофроагрегате длиной 210 м будут производить гофрированный картон, в дальнейшем он будет перерабатываться на 10 автоматических линиях. Например, будут изготавливать различную гофротару – ящики, лотки, короба и прочее.

Строительство производственно-складского здания позволит создать 15️0️ рабочих мест на территории региона. Планируется, что специалисты будут работать в 3 смены (по 50 человек в каждой).

Предварительный объем инвестиций на реализацию проекта составляет порядка 800 млн рублей. Застройщик – ООО «Котовотара».

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