РИАМО - 2 июн. В Подмосковье и Москве до 00:00 3 июня продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Ивановской, Тверской и Тамбовской областей.

В четверг в регионе переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах прогнозируется гроза. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура днем может подняться до плюс 24-26 градусов.

Непогода начнется в Московском регионе вечером в четверг и продлится до ночи.

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