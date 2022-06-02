РИАМО - 2 июн. С 18 до 23 часов в четверг местами в столице прогнозируются дождь, гроза, град, а также усиление ветра порывами до 15 м/с. Горожанам нужно быть осторожными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Столичным водителям в непогоду рекомендуется понизить скорость движения, а еще увеличить дистанцию от других авто. Им также напомнили, что грозы сильно ухудшают видимость на дороге, что может привести к дорожным авариям.

Автолюбителям порекомендовали избегать на дорогах в непогоду внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Кроме того, парковать машину нужно вдали от деревьев.

Пешеходам на улице в городе посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а еще не укрываться от непогоды под деревьями.

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