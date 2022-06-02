РИАМО - 2 июн. С начала текущего года в бюджет Московской области поступило 308 млн рублей от приватизации региональной собственности, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
В этом году было приватизировано 8 имущественных лотов и 1 пакет акций, находившихся в собственности Московской области.
На торгах удалось продать 3 нежилых здания в Люберцах, 1 в Солнечногорске, 6 объектов недвижимого имущества в Дубне, инфекционный корпус детской больницы в Жуковском, 21 объект усадьбы Горенки в Балашихе, 8 нежилых зданий турбазы в Дмитровском округе, а также акции Федоскинской фабрики миниатюрной живописи в Мытищах.
Всего в этом году планируют приватизировать 42 имущественных лота, в состав которых входят 315 объектов капитального строительства.
«Эти объекты будут реализованы на торгах в целях пополнения доходной части бюджета Московской области и направления средств на социальные нужды. Ожидаемые поступления в бюджет от реализации этого имущества, по предварительным расчетам, составят свыше 1,6 млрд рублей», - добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
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