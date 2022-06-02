РИАМО - 2 июн. С начала текущего года в бюджет Московской области поступило 308 млн рублей от приватизации региональной собственности, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.

В этом году было приватизировано 8 имущественных лотов и 1 пакет акций, находившихся в собственности Московской области.

«С начала года в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества реализовано 8 имущественных лотов и 1 пакет акций областной собственности. Поступления в бюджет Московской области от приватизации имущества составили 308 млн рублей», - сказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

На торгах удалось продать 3 нежилых здания в Люберцах, 1 в Солнечногорске, 6 объектов недвижимого имущества в Дубне, инфекционный корпус детской больницы в Жуковском, 21 объект усадьбы Горенки в Балашихе, 8 нежилых зданий турбазы в Дмитровском округе, а также акции Федоскинской фабрики миниатюрной живописи в Мытищах.

Всего в этом году планируют приватизировать 42 имущественных лота, в состав которых входят 315 объектов капитального строительства.

«Эти объекты будут реализованы на торгах в целях пополнения доходной части бюджета Московской области и направления средств на социальные нужды. Ожидаемые поступления в бюджет от реализации этого имущества, по предварительным расчетам, составят свыше 1,6 млрд рублей», - добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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