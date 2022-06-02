РИАМО - 2 июн. Фракция партии «Единая Россия» и депутаты объединения «Моя Москва» внесли в Мосгордуму законопроект, которым предлагают изменения в городской КоАП, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве» и московский КоАП призваны регулировать взаимоотношения в обществе, связанные с ремонтом по соседству, прослушиванием громкой музыки и так далее. Но нормативная база относится к законодательству субъекта РФ - города федерального значения Москвы. Поэтому полиция не может составлять протоколы о соответствующих правонарушениях, а ОАТИ не может эффективно исполнять функции по охране покоя граждан. У них нет полномочий даже требовать предъявить паспорт.

«Однако в КоАП РФ были внесены изменения, предусматривающие возможность заключения соглашения между региональными органами власти и МВД о передачи части полномочий», - написал Шапошников в своем Telegram-канале.

Если депутаты одобрят законопроект и его примут, то столичное правительство сможет заключить соглашение с МВД о передаче полномочий в части составления протоколов о нарушении тишины и покоя.

«Принятие законопроекта позволит однозначно повысить уровень защиты прав жителей города Москвы на обеспечение тишины и покоя», - подчеркнул председатель Мосгордумы.

Он выразил уверенность, что изменения помогут горожанам, страдающим от громких соседей.

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