РИАМО - 2 июн. Программа «Умные каникулы» началась в 40 школах Московской области, также в образовательных учреждениях региона работают летние лагеря, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
«Умные каникулы» – это когда дети в летний период продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в новом интересном формате. Проект охватит более 26 тыс. школьников», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она добавила, что дети, которые принимают участие в программе «Умные каникулы», получают возможность проводить время с пользой. Так, школьники разрабатывают свои проекты, занимаются исследовательской деятельностью, учатся программировать.
На базе региональных школ в летний период также открыты около 1 тыс. лагерей с дневным пребыванием детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе постоянно закладывают новые школы и детские сады, так как растет количество школьников и дошкольников.
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