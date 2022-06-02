РИАМО - 2 июн. Программа «Умные каникулы» началась в 40 школах Московской области, также в образовательных учреждениях региона работают летние лагеря, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Умные каникулы» – это когда дети в летний период продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в новом интересном формате. Проект охватит более 26 тыс. школьников», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что дети, которые принимают участие в программе «Умные каникулы», получают возможность проводить время с пользой. Так, школьники разрабатывают свои проекты, занимаются исследовательской деятельностью, учатся программировать.

«Школьники также много занимаются на свежем воздухе, посещают с экскурсиями предприятия и музеи. Пока родители на работе, дети в школе заняты интересным и полезным делом. Что важно, это абсолютно бесплатно для участников. Мы уже получаем от родителей положительные отзывы о проекте, планируем развивать его и в следующем году», – отметила вице-губернатор.

На базе региональных школ в летний период также открыты около 1 тыс. лагерей с дневным пребыванием детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе постоянно закладывают новые школы и детские сады, так как растет количество школьников и дошкольников.

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