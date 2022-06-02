РИАМО - 2 июн. Опубликована закупка на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей на Черноморском побережье Республики Крым, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Конкурс проводится на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 15 лет включительно в рамках проведения оздоровительной кампании 2022 года в детских оздоровительных лагерях стационарного типа, расположенных на Черноморском побережье Республики Крым (Юг, Север).

Оказание услуг осуществляется в рамках госпрограммы Подмосковья «Социальная защита населения Московской области» и финансируется за счет бюджета региона и средств бюджетов городских округов.

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