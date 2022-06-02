РИАМО - 2 июн. Региональный парламент в четверг принял к рассмотрению законопроект «Об исполнении бюджета Московской области за 2021 год», сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Как уточнила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, исполнение подмосковного бюджета в прошлом году осуществлялось в условиях восстановительного роста экономики и деловой активности, это определило его основные параметры.

«Правительство Подмосковья активно использовало бюджетные средства для оказания поддержки гражданам и бизнесу, преодоления экономических и социальных последствий пандемии, а также реализации мероприятий национальных и региональных целей развития», - сказала Масленкина.

Доходы бюджета Московской области за минувший год составили 730,7 млрд рублей, или 100,2% к уточненному годовому плану. При этом налоговые и неналоговые поступления за 2021 год увеличились к уровню 2020 года на 24,5%, они выросли до 635,5 млрд рублей (100,7% к плану).

Расходы бюджета в Московской области исполнены в объеме 711,8 млрд рублей, или 94,2% к плану. На проведение госпрограмм в прошлом году из бюджета региона направили 708 млрд рублей (94% к плану), из них 430 млрд рублей – на выполнение 5 соцпрограмм: «Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Спорт Подмосковья» и «Культура Подмосковья».

По итогам минувшего года региональный бюджет исполнен с профицитом в почти 18,9 млрд рублей.

Следующий этап работы над проектом подмосковного закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2021 год» - это публичные слушания. Их проведут на площадке регионального парламента.

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