РИАМО - 2 июн. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который регулирует требования к содержанию деревьев, кустарников и газонов в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона подготовлен в целях совершенствования законодательства Московской области в сфере благоустройства. В нем предлагается дополнить требования к содержанию зеленых насаждений на территориях муниципальных образований Московской области», - говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом закона предлагается установить требования к обрезке деревьев и кустарников, санитарной вырубке деревьев на территориях муниципальных образований, кошению травы на объектах благоустройства.

Также данным документом предлагается установить ряд требований, направленных на предотвращение повреждений и уничтожения зеленых насаждений на территориях муниципальных образований.

Проект регионального закона «О внесении изменений в закон Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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