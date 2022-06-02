РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. Руководитель волонтеров Домодедова Наталья Борисова отправилась в Донецк, чтобы увидеть, как работает склад гуманитарной помощи, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Прямо сейчас директор молодежного центра «Победа» (также руководитель волонтерского штаба в Домодедове - ред.) Наталья Борисова находится в Донецке. Она приехала посмотреть, как работает склад гуманитарной помощи. Это поможет понять, как улучшить работу распределительного центра Московской области, который с марта открыт в нашем округе», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в Донецке рассказали о нехватке стеллажей, пакетов для фасовки и паллет. Также требуются вещи и медикаменты для военных.

«В Домодедове продолжают работу пункты сбора гуманитарной помощи. Также помочь жителям Донбасса можно, присоединившись к акции «Доброе дело». Подробная информация на портале: volontermo.ru», - отметил глава округа.

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