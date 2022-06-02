РИАМО - 2 июн. Депутаты Мособлдумы попросили министерство культуры РФ снять фильм о подвиге русских воинов в битве при Молодях, соответствующее обращение они направили министру культуры страны Ольге Любимовой, передает корреспондент РИАМО.

«Московская областная дума последовательно позиционировалась в этом вопросе. В прошлом созыве проводился ряд круглых столов, заседаний с приглашением экспертов, научной общественности», - сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

На территории современного городского округа Чехов в 1572 году решалась судьба Русского царства. Там прошли вооруженные бои русских полков с многократно превосходящим по численности войском хана Девлет-Гирея. 2 августа 1572 года была одержана выдающаяся победа русских воинов.

«Предлагаем рассмотреть вопрос об обеспечении производства и проката национального художественного фильма, основанного на событиях битвы при Молодях», - отметили депутаты областного парламента в обращении.

Также они попросили инициировать проведение встреч историков и краеведов с писателями, чтобы создать художественные произведения, посвященные указанной теме.

«Необходимость широкого освещения битвы при Молодях, ставшей одной из ключевых баталий XVI столетия, обусловлена масштабностью битвы и ее выдающейся ролью в сохранении территориальной целостности и дальнейшего развития России», - уточняется в обращении.

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