РИАМО - 2 июн. Депутаты Мособлдумы приняли в четверг законопроект, который разрешил сдавать в аренду без торгов земельные участки для развития туристской инфраструктуры и строительства кемпингов, передает корреспондент РИАМО.

Депутаты внесли изменения в закон Московской области №27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Они дополняют критерии, которым должен соответствовать масштабный инвестиционный проект по развитию сферы туризма и туристской инфраструктуры.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье планируют разработать единый стандарт для глэмпингов, кемпингов и гостиниц, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.

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