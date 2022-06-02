РИАМО - 2 июн. С 23 по 27 мая в Подмосковье прошли 117 земельно-имущественных торгов. Процент реализации объектов на этих торгах за неделю составил 87% от всех завершенных процедур, что больше на 3% по сравнению с показателями предыдущей недели, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах за неделю приняли участие 290 претендентов. Среднее число участников на конкурентных процедурах составило более 3 человек на лот.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже нежилого помещения площадью 20,8 кв. м в Подольске. В аукционе приняли участие 4 претендента. В ходе торгов итоговая цена превысила начальную в 1,5 раза. Таким образом, бюджет Подольска пополнится более чем на 2 млн. руб. Начальная цена – 1 682 760 руб./год.

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