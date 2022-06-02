РИАМО - 2 июн. Мособлдума приняла в четверг законопроект, который установил выплаты по 3 млн рублей семьям росгвардейцев, погибших на Украине, передает корреспондент РИАМО.

Как отмечается в пояснительной записке проект закона разработан для распространения действия положений закона Московской области №31/2022-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих» на членов семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших службу в войсках Росгвардии и имевших спецзвание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля.

Данный законопроект депутаты регионального парламента поддержали сразу в трех чтениях.

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