РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в четверг ознакомился с работой детского лагеря дневного пребывания в школе №11, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Он посетил комнаты для досуга, спальни, а также поздравил ребят с началом каникул.

«Я вам желаю хорошего настроения. Занимайтесь спортом, учитесь, дружите», - сказал Ружицкий.

Начальник управления образованием администрации муниципалитета Виктория Бунтина добавила, что всего в Люберцах открыт 31 лагерь дневного пребывания на базе школ.

«В них отдыхают почти 3,5 тыс. детей и порядка 70% из них - это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и дети, семьи которых относятся ко льготной категории. Здесь и многодетные дети, и дети, которые остались без попечения родителей, дети, которые получают пенсию по потере кормильца», - сказала Бунтина.

По ее словам, лагерь работает с 8:30 до 17:00.

«Для детей предусмотрены игры, развлечения, спортивные мероприятия, посещение выставок, культурных мероприятий, которые будут организованы в округе в течение всего июня», - уточнила Бунтина.

Также большое внимание уделяют мероприятиям, посвященным изучению правил дорожного движения.

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