РИАМО - 2 июн. В Московской области после коронавирусной инфекции выздоровели еще 93 человека, всего заболевание победили 955 072 пациента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа в региональные больницы доставили 65 пациентов с коронавирусом, что меньше, чем днем ранее (85).

Также за сутки в Подмосковье выявили 221 случай инфицирования, скончался 1 пациент с диагностированным Covid-19.

За все время пандемии в области зафиксировали 976 098 случаев коронавируса, умерли 15 082 заболевших.

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