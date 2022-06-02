РИАМО - 2 июн. За минувшие сутки на территории столицы выявили 353 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе зарегистрировали 2 771 288 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Еще за последние 24 часа выздоровел 271 Covid-пациент, 10 заболевших скончались.

За все время пандемии в столице выздоровели после коронавируса 2 580 293 пациента, инфекция унесла жизни 43 757 человек.

Чтобы сохранить здоровье и спасти жизнь, нужно делать прививки от коронавируса. Также необходимо проходить ревакцинацию.

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