РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Госжилинспекция Московской области потребовала демонтировать до 15 июня теплицу с цветами, обнаруженную квадрокоптером на крыше новостройки в Красногорске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Четырехэтажка в Тихом переулке, 4 была построена в 2017 году по индивидуальному проекту. И свою индивидуальность продолжает подтверждать, не всегда советуясь при этом с буквой закона. Несанкционированное ноу-хау в виде небольшого аккуратного парника, притаившегося за технической постройкой на крыше здания, зафиксировал квадрокоптер Госжилинспекции.

Профилактический облет группы домов городского округа Красногорск жилищные инспекторы провели 27 мая в ходе одного из этапов подготовки МКД к эксплуатации в следующий осенне-зимний период.

Поверить в увиденное дроном было непросто, поэтому летать над крышей 4-этажки по Тихому переулку пришлось особенно тщательно, фиксируя находку с различных ракурсов. Ошибки не было – теплица имела место, и в ней вовсю цвели цветы.

Оценив степень креативности одного из жильцов дома, инспекторы, тем не менее, потребовали устранить нарушение содержания и использования общедомового имущества МКД.

Управляющей компании МУП «Жилищный трест», в ведении которой находится уникальный дом, выдали официальное предостережение с требованием демонтировать несанкционированную постройку до 15 июня.

«Мы отдаем дань креативности наших граждан, однако напоминаем, что воплощать свои идеи в многоквартирных домах надо сугубо в соответствии с законом. Даже будучи индивидуальным, проект здания не рассчитан на установку подобных сооружений, и такая самодеятельность чревата проблемами для всего дома», - сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Она подчеркнула, что обнаружить теплицу с земли было практически невозможно, поскольку ее очень укромно разместили, но квадрокоптер помог выявить нарушение, и теперь управляющей компании необходимо его устранить.

«Госжилинспекция контролирует исполнение», - заключила Федина.

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