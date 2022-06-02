РИАМО - 2 июн. Московская областная дума утвердила единовременную выплату в размере 3 млн рублей семьям погибших гражданских лиц, которые были направлены в командировку в ДНР и ЛНР. Соответствующий законопроект был принят на заседании в четверг, передает корреспондент РИАМО.

«Дополнительная мера социальной поддержки устанавливается членам семей погибших (умерших) лиц, направленных (командированных) для выполнения задач <...>, принимавших непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, погибших либо умерших до истечения 1 года со дня их возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач», - говорится в пояснительной записке.

Дополнительная мера соцподдержки устанавливается в виде единовременной выплаты в размере 3 млн рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего (умершего).

«Это своевременная важная мера в рамках восстановления мирной жизни в Донецкой и Луганской республиках. Активное участие в этом у Московской области», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Порядок назначения и выплаты дополнительной меры соцподдержки будет определяться правительством Московской области.

Как пояснила министр социального развития региона Людмила Болатаева, речь идет о семьях лиц, которые были направлены для выполнения задач на территориях ЛДНР и которые замещают государственные, муниципальные должности Московской области, являются государственными гражданскими, муниципальными служащими Подмосковья, занимают должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы в органах публичной власти региона, являются работниками организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти области.

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