РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. К Международному дню защиты детей в одном из детских садов Щелкова автоинспекторы провели информационно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!», сообщает пресс-служба отдела ГИБДД МУ МВД России «Щелковское».

В ходе мероприятия стражи правопорядка напомнили юным участникам дорожного движения основные правила поведения на дороге: переходить дорогу только на зеленый свет светофора, посмотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги – направо, по возможности пользоваться подземным переходом.

Также детям рассказали о необходимости использования верхней одежды со световозвращающими вставками и напомнили о разновидностях средств индивидуальной мобильности и их безопасном использовании.

По окончании мероприятия всем участникам раздали тематические листовки и памятки.

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