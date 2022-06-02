РИАМО - 2 июн. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов пригласил всех желающих на детский фестиваль «Яркие сердца» в Красногорске, который пройдет 4 июня, начало в 11:00, сообщили РИАМО в пресс-службе депутата.

«Здоровье детей, их счастье и улыбки – самое главное, что есть в нашей жизни. Мы, взрослые, должны проявлять заботу о всех детях. Именно поэтому 4 июня мы проводим фестиваль «Яркие сердца» и приглашаем на него всех прекрасно провести время!» – сказал Маликов.

На фестивале гостей ждут мастер-классы, конкурсы, танцевальные и вокальные выступления, лазертаг и многое другое.

Фестиваль начнется в 11:00 на площади у арт-резиденции Московской области «Арт-Нахабино». ​

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.