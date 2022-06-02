РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июн. Выставку «Самый смелый из смешных» к 100-летию журнала «Крокодил» откроют в Красногорском филиале Музея Победы 3 июня в 15:00, сообщили в пресс-службе музея.
Гости увидят редкие экземпляры журнала 1930-1960 годов из фондов Красногорского филиала Музея Победы.
Уникальный экспонат выставки – журнал «Лагерный крокодил», представляющий собой самодельный альбом с акварельными рисунками и небольшими юмористическими текстами. Автор журнала – немецкий антифашист Герман.
Выставка продолжит работу до 15 июля.
4 июня 1922 года в издательстве «Рабочая газета» вышло первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение к газете «Рабочий» на 16 страницах, которое сначала называлось так же, как и газета. С 13-го номера журнал получил название «Крокодил». Сатира «Крокодила» затрагивала ключевые вопросы и центральные события внутренней и внешней политики.
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