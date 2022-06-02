РИАМО - 2 июн. В предстоящие выходные в Москве и Подмосковье установится комфортная погода для отдыха на улице, максимальная температура днем поднимется до плюс 24 градусов, рассказала РИАМО ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В выходные дни у нас вполне комфортная погода. В субботу переменная облачность без существенных осадков. Ночь будет теплой, но не такой теплой, как накануне. В Москве где-то 12-13 градусов, дневная температура - 22-24. Ветер северо-западный от 5 до 10 м/с», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье ночью существенных осадков также не ожидается. Температура остановится на отметке от плюс 10 до плюс 12 градусов. Днем количество облаков увеличится, местами может собраться кратковременный дождь, а температура повысится: она будет от плюс 19 до плюс 24 градусов. Скорость западного ветра не превысит 10 м/с.

«Погода комфортная для отдыха. Не жарко, не очень много дождей, которые только местами пройдут и только во второй половине дня в воскресенье. <…> Какие-то районы Подмосковья в большей степени могут быть обременены кратковременными дождями. Скорее всего это будут какие-то западные районы Подмосковья», - отметила синоптик.

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