РИАМО - 2 июн. В Нижнем Новгороде с 1 по 3 июня проходит ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Власти Москвы презентуют на ЦИПР-2022 ряд масштабных проектов в сфере развития и управления мегаполисом. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

По словам заммэра столицы - главы аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, управление современным мегаполисом невозможно без применения новых технологий.

«Такие проекты, как «Цифровой двойник» помогают планировать развитие города и постоянно повышать качество жизни. Благодаря высокоточной трехмерной карте можно заранее понять, как тот или иной объект впишется в существующую инфраструктуру и архитектурный облик местности, как обеспечить транспортную доступность и так далее», — рассказала Сергунина.

Она добавила, что система позволяет проанализировать каждый шаг до мельчайших деталей. В основе проекта «Цифровой двойник» лежит фотограмметрическая модель Москвы, примечательно, что для нее понадобилось сделать 16 млн аэрофотоснимков. Виртуальная карта отображает свыше 3,2 тыс. «квадратов» территории.

Второй — ERP-платформа «Мос.Облако», которая объединяет и автоматизирует рабочие процессы городских ведомств. В инфосистеме можно планировать бюджет, вести бухгалтерский учет и другое.

При этом ключевая информация и аналитика аккумулируются и направляются руководителям. На днях платформа «Мос.Облако» завоевала национальную награду в сфере ИТ в корпоративном секторе TAdviser IT Prize. Проект отметили в номинации «Цифровое лидерство».

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