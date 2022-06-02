РИАМО - 2 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки Южнопортовой улицы и прилегающих к ней участков улично-дорожной сети. Речь идет об участке от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Рабочим предстоит провести реконструкцию Южнопортовой улицы, 1-го и 2-го Южнопортовых проездов. Там появится трех- и четырехполосная дорога. Эта трасса соединит ТТК и возводимый дублер Люблинской улицы.

Кроме того, в данном районе появится удобный выезд автотранспорта на строящийся Московский скоростной диаметр.

Таким образом, у горожан будет хороший доступ к Южному речному порту, станциям столичной подземки «Кожуховская», «Печатники» и «Южный порт», жилым и торгово-деловым комплексам, возводимым на территории реорганизуемых промзон этого района.

После реализации проекта на этом участке появится 9 км дорог. Также построят новую станции «Южный порт» «салатовой» ветки метро с пешеходной эстакадой длиной 450 м для прохода к Москве-реке.

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