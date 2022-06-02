РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. В деревнях Сутоки и Душоново в Щелкове торжественно открыли новые детские площадки, построенные по губернаторской программе, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Участие в торжественном открытии новых площадок принял глава Щелкова Андрей Булгаков. Также он во время открытия пообщался с родителями. Площадки очень ждали, и они будут пользоваться спросом, поскольку детишек в деревнях много.

В этом году пройдет открытие еще 3 площадок по программе губернатора, а 32 будут сделаны в рамках благоустройства дворов.

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