РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В Подольске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте 2 кг мефедрона, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Подольску при поддержке бойцов «Гром» вблизи деревни Алтухово задержали 30-летнего жителя Липецкой области. Его подозревают в сбыте наркотиков.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника под курткой обнаружены и изъяты 2 свертка с кристаллообразным веществом. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое свертков является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 2 кг», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Со слов мужчины, он в течение месяца сбывал наркотики с помощью закладок на территории Московского региона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ.

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