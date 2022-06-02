РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июн. Полицейские в Королеве разъяснили порядок получения российского гражданства для жителей ЛДНР и ряда регионов Украины, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Президент РФ 30 мая распространил действие своего указа от 29 апреля 2019 г. №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», дающего право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке в течение 3 месяцев, на жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, вынужденно покинувших ее территорию и находящихся в России.

Вместе с заявлением на гражданство предусмотрен минимальный пакет документов: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Запорожской или Херсонской областей, один из документов, подтверждающих право на пребывание в России.

Граждане ДНР, ЛНР и Украины, прибывшие в Россию в экстренном порядке, в том числе без документов, удостоверяющих личность, смогут установить свою личность в органах внутренних дел и получить временное убежище в 3-дневный срок.

Свидетельство о предоставлении временного убежища будет служить документом, удостоверяющим на территории России личность, и позволит реализовывать его обладателю права на трудовую деятельность без оформления дополнительных документов, медпомощь, обучение детей.

Граждане ДНР, ЛНР и Украины, проживавшие в Запорожской и Херсонской областях, могут обратиться в подразделения по вопросам миграции органов внутренних дел, расположенные в субъектах РФ, для приобретения гражданства России.

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