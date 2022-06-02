РИАМО - 2 июн. Подмосковье стало первым из пилотных регионов РФ, внедрившим все 5 элементов нового Регионального инвестиционного стандарта, все подтверждающие материалы были направлены в Минэкономразвития РФ. В июне регион начнет подтверждать стандарт, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Минэкономразвития РФ разработало и утвердило механизм регионального инвестстандарта для поднятия всех регионов страны до одинаково высокого уровня в работе с инвесторами. Чтобы соответствовать стандарту, региону надо утвердить инвестиционную декларацию, создать инвестагентство и инвестиционный комитет, разработать инвестиционную карту и утвердить свод инвестправил. Подмосковье уже внедрило все элементы.

«Минэкономразвития РФ уже отметило инвестиционную карту Московской области, которая размещена на региональном инвестпортале и отображает информацию о более чем 11,5 тыс. объектов инфраструктуры для инвесторов, а также содержит дополнительные информационные слои для предпринимателей. Кроме того, высокую оценку получили алгоритмы свода инвестиционных правил, утвержденные в Подмосковье», - сказала зампред правительства Подмосковья - глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, эти 2 элемента регионального инвестстандарта были отмечены Минэкономразвития РФ как лучшие региональные практики.

Зиновьева добавила, что в качестве лучшей и пока единственной практики отмечен порядок мониторинга подтверждения и внедрения Регионального инвестиционного стандарта в Московской области. В настоящее время он является образцом для разработки собственных порядков в 10 регионах.

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