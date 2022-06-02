РИАМО - 2 июн. Молодежь, желающую начать предпринимательскую карьеру, пригласили на форум «Бизнес-уик-энд», который пройдет с 7 по 8 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Бизнес-уик-энд» реализуется с 2018 года и претерпел немало модификаций, чтобы вовлечь в предпринимательскую деятельность самые разные категории москвичей. Через него прошли почти 170 тысяч человек, а на длительных программах обучились более 43 тысяч участников», - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что в проект входят 7 программ, ориентированных на разный возраст участников и уровень подготовки.

На форуме эксперты расскажут про тренды, новые подходы к продажам, о планировании личного бюджета, составлении финансового плана и не только. Среди спикеров опытные и успешные бизнесмены.

Для участников подготовили более 50 воркшопов. Отдельно организаторы проведут серию квестов для развития командного взаимодействия.

Форум пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте молодежного форума.

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