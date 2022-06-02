РИАМО - 2 июн. Молодежь, желающую начать предпринимательскую карьеру, пригласили на форум «Бизнес-уик-энд», который пройдет с 7 по 8 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он уточнил, что в проект входят 7 программ, ориентированных на разный возраст участников и уровень подготовки.
На форуме эксперты расскажут про тренды, новые подходы к продажам, о планировании личного бюджета, составлении финансового плана и не только. Среди спикеров опытные и успешные бизнесмены.
Для участников подготовили более 50 воркшопов. Отдельно организаторы проведут серию квестов для развития командного взаимодействия.
Форум пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство» на Покровке, 47. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте молодежного форума.
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