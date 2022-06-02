РИАМО - 2 июн. Группа компаний «Мосинжпроект» и сотрудники холдинга признаны победителями двух профессиональных конкурсов, организованных Тоннельной ассоциацией России (ТАР), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – оператор программы развития московского метро.

АО «Мосинжпроект» стало победителем конкурса «На лучшее применение передовых технологий при строительстве тоннелей и подземных сооружений» в номинации «Безопасность при строительстве и эксплуатации подземных сооружений».

«Награда присуждена за внедрение системы интерактивного управления технологическими параметрами проходки двухпутного перегонного тоннеля Большой кольцевой линии под действующей станцией «Печатники» столичной подземки», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Также в номинации «Технологии при проходке тоннелей и строительстве подземных сооружений открытым способом» данного конкурса за 2021 год победителем стало проектное подразделение холдинга – институт «Мосинжпроект», удостоенный награды за разработку математического моделирования тоннелепроходки и расчет параметра, влияющего на оседание земной поверхности.

Конкурс проводится каждый год Тоннельной ассоциацией России, в нем принимают участие около 25 профильных организаций из различных регионов нашей страны, а также ряд зарубежных фирм. Одновременно ТАР выбирает лучших специалистов отрасли по ряду номинаций в рамках ежегодного конкурса имени С.Н. Власова на звание «Инженер года Тоннельной ассоциации России».

Инженеры года

Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Ассоциация наградила не только группу компаний «Мосинжпроект», но и отметила в конкурсе на звание «Инженер года Тоннельной ассоциации России» специалистов холдинга, непосредственно работающих со сложными подземными объектами», – добавил Юрий Кравцов.

Инженером года в области строительства метрополитенов в РФ стал руководитель отдела по механизированной проходке и специальным видам работ АО «Мосинжпроект» Николай Островский, а звание «Инженер года в области проектно-конструкторских работ» было присвоено руководителю управления инжирингом объектов депо и транспортно-пересадочных узлов АО «Мосинжпроект» Денису Зубареву и руководителю направления геотехники и математического моделирования Юрию Сигуте. Также в число победителей в номинации молодых (до 30 лет) инженерных кадров отрасли вошел главный инженер ООО «Институт «Мосинжпроект» Антон Тихонов.

Кроме того, звание «Инженер года в области строительства метрополитенов в РФ» было присвоено генеральному директору ООО «МИП-Строй №1» Константину Маслакову, а первый заместитель генерального директора по производству и капитальному строительству ООО «МИП-Строй № 1» Алексей Надыршин стал инженером года в области строительства городских и горных автомобильных и железнодорожных тоннелей.

Тоннельная ассоциация России (ТАР) – общероссийская общественная организация, действующая на территории Российской Федерации и в странах СНГ. ТАР объединяет более 80 организаций по проектированию, строительству и эксплуатации подземных сооружений.

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