РИАМО - 2 июн. С помощью проекта «Активный гражданин» жители столицы выбрали лучшие детские работы, присланные на конкурс «Наследие моего района», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году на конкурс дети прислали более 3,5 тыс. заявок. На рисунках юные участники изобразили парки, скверы, метро и другие примечательные элементы столицы.

«В этом году впервые выбрать лучшие работы участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района» мы предложили жителям столицы. В голосовании в проекте «Активный гражданин» были представлены рисунки, которые вошли в шорт-лист по мнению жюри конкурса. Итоги конкурса будут подведены позже, победителей объявят на церемонии награждения», - пояснил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Максимальный возраст участников не превысил 15 лет. Работы оценивали как «активные граждане», так и профессиональное жюри.

«Отдельно соревновались ребята, которые занимаются в художественных школах, кружках, с преподавателями, и те, для кого рисование — хобби. В голосовании приняли участие 143 019 человек», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.

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