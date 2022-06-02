РИАМО - 2 июн. С помощью проекта «Активный гражданин» жители столицы выбрали лучшие детские работы, присланные на конкурс «Наследие моего района», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В этом году на конкурс дети прислали более 3,5 тыс. заявок. На рисунках юные участники изобразили парки, скверы, метро и другие примечательные элементы столицы.
Максимальный возраст участников не превысил 15 лет. Работы оценивали как «активные граждане», так и профессиональное жюри.
«Отдельно соревновались ребята, которые занимаются в художественных школах, кружках, с преподавателями, и те, для кого рисование — хобби. В голосовании приняли участие 143 019 человек», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственного за развитие проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии