РИАМО - 2 июн. С января по март столичные производители напитков перечислили в консолидированный городской бюджет 1,1 млрд руб. налогов – на 34,4% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поступления налога на прибыль от столичных производителей напитков в январе — марте этого года достигли 386,1 млн руб., это на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на доход физических лиц поступил в объеме 670 млн руб., что на 50,3% превышает показатель первых трех месяцев 2021 года», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он добавил, что отчисления по специальным налоговым режимам составили 3,1 млн руб. — на 14,2% больше показателя первого квартала 2021 года.

Увеличение связано с уходом с российского рынка зарубежных компаний. Отечественные производители заняли освободившуюся нишу и увеличили выпуск продукции. Уже по итогам марта производство напитков выросло более чем на треть по сравнению с февралем. При этом компании не только увеличивают объем выпуска продукции, но и активно разрабатывают и выводят на рынок новые бренды. ​

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