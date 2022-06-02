РИАМО - 2 июн. С января по март столичные производители напитков перечислили в консолидированный городской бюджет 1,1 млрд руб. налогов – на 34,4% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что отчисления по специальным налоговым режимам составили 3,1 млн руб. — на 14,2% больше показателя первого квартала 2021 года.
Увеличение связано с уходом с российского рынка зарубежных компаний. Отечественные производители заняли освободившуюся нишу и увеличили выпуск продукции. Уже по итогам марта производство напитков выросло более чем на треть по сравнению с февралем. При этом компании не только увеличивают объем выпуска продукции, но и активно разрабатывают и выводят на рынок новые бренды.
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