РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Мобильный офис социальной газификации будет работать в четверг в деревне Валищево подмосковного Подольска, в нем можно оставить заявки на оформление 12 социальных услуг, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты мобильного офиса соцгазификации будут ждать посетителей в деревне Валищево, д. 16А. Время работы - с 10:00 до 16:00.

Офисы работают в рамках программы «Социальная газификация», в них можно оставить заявки на 12 соцуслуг, в том числе на оформление заявки и заключение комплексного договора на соцгазификацию, техобслуживание газового оборудования, регистрацию дома, присвоение адреса.

Также заявки можно оставлять на применение понижающего коэффициента 0,7 на электроэнергию, перерасчет за оказание услуги вывоза ТКО, экстренную соцпомощь, договор социального контракта и оказание услуг на дому.

С помощью мобильных офисов можно подать заявку на льготы Федеральной налоговой службы, доставку в медицинские учреждения жителей старше 65 лет, записаться на вакцинацию.

Услугами передвижных офисов воспользовались уже более 14,1 тыс. жителей Подмосковья.

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