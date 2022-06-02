РИАМО - 2 июн. 6 июня в Государственном музее А.С. Пушкина в столице и его филиалах в честь дня рождения поэта подготовили праздничную программу с экскурсиями, концертами и не только, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

6 июня основное здание Государственного музея можно будет посетить бесплатно с 10 до 19 часов. Гости смогут посмотреть на постоянную экспозицию, посвященную Пушкину, а также на временные выставки.

Бесплатно можно будет посетить и другие филиалы музея. Экспозиции будут работать в доме-музее В.Л. Пушкина на Старой Басманной, доме-музее И.С. Тургенева на Остоженке, мемориальных квартирах А.С. Пушкина, Андрея Белого и выставочных залах Государственного музея А.С. Пушкина на Арбате.

Ознакомиться с подробным списком и записаться на посещение можно на официальном сайте музея. При посещении стоит учитывать, что 7 июня после праздника в музее выходной. В этот день основное здание и филиалы работать не будут.

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