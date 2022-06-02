РИАМО - 2 июн. Сервис «Работа.ру» провел исследование того, что чувствуют жители России при смене работы. Большинство участников опроса, 62%, предпочитают стабильность в работе, а при ее смене чаще всего испытывают позитивные эмоции, сообщает RT.

По 31% участников исследования меняют работу 1 раз в 4-5 лет и работают в организации в течение долгого времени и не планируют увольняться.

16% респондентов меняют работу 1 раз в 3 года, 15% - 1 раз в 1-2 года. 7% респондентов меняют место работы чаще 1 раза в год.

Во время смены работы 28% участников опроса испытывают внутренний подъем, 23% - вдохновение, 22% чувствуют уверенность в себе. По 20% респондентов боятся при смене работы и чувствуют неуверенность, 11% ощущают разочарование.

От смены работы людей в основном удерживают низкие предложения зарплаты и несовпадение ожиданий от работы с реальностью.

В опросе приняли участие свыше 3 тыс. совершеннолетних пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.

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