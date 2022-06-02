РИАМО - 2 июн. В волонтерском проекте «Время добра», который прошел в Москве, приняли участие более 2 тыс. добровольцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она добавила, что в этом году для участников был создан сайт, где они регистрировались на события, получали за участие минуты, которые затем можно было обменять на брендированную продукцию волонтеров Москвы. Среди полезных вещей - спортивный инвентарь, а также полезные аксессуары - рюкзаки, пледы, зонты и так далее.
В рамках проекта волонтеры строили утепленные будки для собак из приюта, помогали людям с ментальными нарушениями, участвовали в экологических акциях, учились оказывать первую помощь и многое другое.
Проект проходил с 18 до 27 мая. В его рамках добровольцы приняли участие в более 40 благотворительных мероприятиях.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии