РИАМО - 2 июн. В волонтерском проекте «Время добра», который прошел в Москве, приняли участие более 2 тыс. добровольцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках проекта «Время добра» москвичи и добровольцы создавали авторские картины, реставрировали книги, помогали животным в приютах, приводили в порядок парки, сажали деревья и участвовали в донорских акциях», - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она добавила, что в этом году для участников был создан сайт, где они регистрировались на события, получали за участие минуты, которые затем можно было обменять на брендированную продукцию волонтеров Москвы. Среди полезных вещей - спортивный инвентарь, а также полезные аксессуары - рюкзаки, пледы, зонты и так далее.

В рамках проекта волонтеры строили утепленные будки для собак из приюта, помогали людям с ментальными нарушениями, участвовали в экологических акциях, учились оказывать первую помощь и многое другое.

Проект проходил с 18 до 27 мая. В его рамках добровольцы приняли участие в более 40 благотворительных мероприятиях.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.