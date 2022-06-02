РИАМО - 2 июн. В четверг вечером загруженность столичных дорог может составить 8 баллов из 10 возможных. Утром пробки оцениваются в 4 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

Вечером жителям и гостям столицы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Это позволит сэкономить время.

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