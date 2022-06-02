РИАМО - 2 июн. На главной московской выставке стартует культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ». В течение 3 месяцев желающие смогут посетить лекции, викторины, познавательные курсы и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До сентября будут работать три основные действующие площадки: павильон «Рабочий и колхозница», центр славянской письменности «Слово» и центр «Космонавтика и авиация». В этих павильонах для желающих подготовили цикл лекций о литературе, кинематографе, космосе, журналистике. Ожидаются и практические занятия. Гости смогут научиться рисовать комиксы, делать фотографии, пополнят знания о правописании.

Не все мероприятия будут платными, но на все требуется предварительная запись на сайте проекта. Там же можно ознакомиться с подробным расписанием мероприятий на этот месяц и отслеживать анонсы.

Просветительский проект «Знание. ВДНХ» реализуют с 2016 года. Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, а ее общая площадь более 325 га. ​

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