РИАМО - 2 июн. На метеостанции ВДНХ 1 июня температура поднялась до плюс 24,7 градуса, таким образом, этот день стал самым теплым с начала 2022 года, сообщается на сайте «Метеовести».

В столицу с началом календарного лета пришло и метеорологическое лето. Среднесуточная температура 1 июня впервые превысила плюс 15 градусов. Произошло это на 3 дня позже, чем обычно.

2 июня в столице воздух прогреется также до плюс 24 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что лето в России будет теплым и умеренно-влажным. Его можно назвать «медовым», так как погода положительно повлияет на сбор меда.

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