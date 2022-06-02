РИАМО - 2 июн. Празднование Международного дня защиты детей прошло на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации министерства обороны РФ в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«В праздновании приняли участие свыше 3 тыс. детей. Для детей были организованы мастер-классы, конкурсы, воздушные змеи, аниматоры. Все ребята активно участвовали в квесте, где получали жетоны, которые могли обменивать на мороженое. Лакомство получил каждый! От себя хочу пожелать полной и крепкой семьи каждому ребенку. Пусть все дети будут здоровы и всегда счастливы», – сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Ребят с Международным днем защиты детей поздравила сенатор Ольга Забралова.

«От души желаю всем детям хорошего отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений!», - сказала Забралова.

В ходе мероприятия дети приняли участие во флешмобах, где построили из букв «крепкую семью», наклеили стикеры-ладошки, собрав «Мое Подмосковье», а в завершение выпустили сотни воздушных шаров.

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