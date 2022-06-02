РИАМО - 2 июн. В Подмосковье и столице в четверг установится по-настоящему летняя погода. Максимальная температура составит плюс 24 градуса, а после полудня пройдут дожди, местами сопровождаемые грозами, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура превысит климатическую норму на 4 градуса. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Содержание кислорода в первой половине дня будет в норме, а затем возможно ощущение слабо выраженной гипоксии.

Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

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