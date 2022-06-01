РИАМО - 1 июн. В День защиты детей в ряде округов Подмосковья торжественно открыли 5 первых игровых площадок по программе губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Большие детские игровые комплексы порадовали юных жителей не только своими внушительными размерами, но и многообразием игровых элементов. Покрытия площадок выполнены из травмобезопасного двухслойного резинового покрытия. А для обеспечения безопасности площадки ограждены забором.

Несмотря на то, что строительный сезон начался недавно, мы постарались открыть первые площадки ко Дню защиты детей. Площадки установили: г.о. Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, около домов 35-37; г.о. Кашира, д. Корыстово, ул. Центральная, между домами 36 и 38-37; г.о. Луховицы, ул. Жуковского, д. 37-39; г.о. Щелково, д. Сутоки; г.о. Щелково, д. Душоново.

На этот год в Подмосковье планируется установить 208 площадок. Это межквартальные современные игровые комплексы, площадью 300 и 450 квадратных метров.

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