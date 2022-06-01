РИАМО - 1 июн. С начала программы «Социальная газификация» на территории Подмосковья газифицировано 1534 населенных пункта, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В администрации городского округа Пушкинский состоялось очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация».

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие: министр энергетики области Александр Самарин, глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, заместитель генерального директора «Мособлгаза» Олег Тараненко, а также главы городских округов Подмосковья и предприятия, задействованные в организации работ по соцгазификации.

В ходе заседания штаба главы городских округов отчитались о реализации президентской программы в каждом муниципалитете, разобрали ключевые моменты, наметили планы на дальнейшую эффективную работу, чтобы выполнить поручение В.В. Путина в срок. Одним из самых важных вопросов, обсуждаемых на штабе по социальной газификации, по-прежнему остается газовая безопасность.

«Прежде всего, жителям газифицированного дома необходимо убедиться в исправности газового оборудования. Для этого важно проводить регулярные проверки, которые осуществляет специализированная организация. Также обязательной проверке подлежат ­дымовые и вентиляционные каналы», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Министр также заявил, что постановлением правительства РФ предусмотрено обязательное наличие у потребителя договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), заключенного со специализированной организацией. Посмотреть реестр специализированных газовых предприятий можно на сайте министерства энергетики Московской области.

В рамках президентской программы «Социальная газификация» в Подмосковье к концу 2022 года планируется газифицировать 2805 населенных пунктов, построить 2250 км газопровода. На сегодня газифицировано 1534 населенных пункта, возможность подключиться к газу получили 48,5 тыс. жителей региона.

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