РИАМО - 2 июн. Специалисты закончили воссоздание скульптурных композиций, которые украшали павильон №15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Павильон возвели в 1954 году, тогда он носил название «Поволжье». Скульптуры матроса и солдата, а также композиция «Рабочий и колхозница» с гербом РСФСР украшали фасад павильона до 1958 года. После декор частично демонтировали либо скрыли фальшфасадами.

«В рамках ремонтно-реставрационных работ в павильоне «Радиоэлектроника и связь» благодаря историко-архивным и фотоматериалам специалисты воссоздали утраченные скульптуры. Скоро они вновь займут свои места на боковых устоях и над главным входом», – отметил Бирюков.

Он рассказал, что сначала специалисты сделали макеты скульптур в масштабе 1:10, а после согласования с Мосгорнаследием макеты выполнили в натуральную величину. С них сняли формы, в которых отливались отдельные элементы, а собранные из частей скульптуры загрунтовали и покрасили.

По словам заммэра, в ходе работ обнаружили уникальный артефакт: в техническом помещении под фонтаном нашли оригинал головы скульптуры матроса. Подлинный элемент использовали при воссоздании скульптуры.

После реставрации в павильоне разместится музей Олимпийского комитета России.

«За последние годы специалисты комплекса городского хозяйства вернули исторический облик 5 павильонам на ВДНХ: №5 «Физика», №7 «Семена», №29 «Цветоводство и озеленение», №71 «РСФСР», №30 «Микробиологическая промышленность», – напомнил Бирюков.

Чиновник добавил, что при работах все сохранившиеся элементы архитектуры и декора бережно восстанавливаются, а утраченные воссоздаются по архивным материалам.

1 июня на ВДНХ прошел приуроченный к Международному дню защиты детей Фестиваль детства и юности «Большая перемена». Организаторами фестиваля являются Министерство просвещения РФ, Росмолодежь, gравительство города Москвы, АНО «Большая перемена», Российское общество «Знание» и организация «Российское движение школьников», сообщило Nation News.

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