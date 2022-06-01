РИАМО - 1 июн. С 1 апреля в городских округах Подмосковья провели опиловку 2546 аварийно-сухостойных деревьев, угрожающих безопасности жителей и дорожных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
На данный момент в Подмосковье подходит к концу второй этап сезонной опиловки деревьев под углом наклона менее 45 градусов к поверхности земли, но в которых есть признаки жизни, а также сухостойных деревьев, не имеющих сильного уклона, и нависающих ветвей.
Всего в Московской области выявили 3879 подлежащих устранению деревьев с аварийным углом, работы продолжаются.
По ее словам, на «отлично» выполнили работы в городских округах Воскресенский, Химки, Королев, Мытищи, Пушкинский и Подольск.
«Ожидаем от остальных районов таких же результатов по следующему этапу опиловки», – заключила Аипова.
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