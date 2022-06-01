РИАМО – 1 июн. Заставить ребенка полюбить читать невозможно. Необходимо дать ребенку почувствовать, что чтение – это интересно, а книги помогают фантазировать и мечтать. Можно, конечно, в очередной раз обратиться к теории поколений, запаниковать при виде громадной пропасти между миллениалами, зумерами и поколением «альфа» (рожденными после 2010 года).

Но на самом деле, увлечь ребенка книгами не так уж и сложно. Для начала следует оставить позади несколько заблуждений - мифов, которые мы развенчаем в этой статье.

Пресс-служба книжного магазина «Читай-город»

Миф 1: Современных детей не интересует чтение

«Им только you-tube подавай…»

Вы убеждены, что в эпоху быстрого контента детей пугают продолжительные истории, но это не так. Средний возраст российского читателя к 2022 году снизился почти на 10 лет, а одни из самых востребованных жанров сегодня - это комиксы и детское фэнтези. В топах продаж по-прежнему можно увидеть «Гарри Поттера», «Ходячий замок» и «Хроники Нарнии».

Кстати, вспомните, когда в последний раз вас можно было заметить за прочтением книги? Попробуйте читать хотя бы 20 минут в день, ведь дети повторяют то, что видят чаще всего.

Миф 2: В ваше время было лучше

«Не понимаю я этих монстриков, давай лучше “Буратино” возьмем?»

Вас удивит, но в современной детской литературе транслируются те же ценности, что и в классических произведениях. Например, популярная серия «Приключения Огриков» Эрхарда Дитля ничем не хуже «Мойдодыра» или «Бармалея» Корнея Чуковского. На их примере ребенок тоже узнает, к каким последствиям может привести «хулиганство», почему важно чистить зубы, сортировать мусор и прислушиваться к родителям. Не бойтесь открывать новые истории - что-что, а любопытство дети всегда готовы с нами разделить.

Миф 3: Ребенок ничего не сможет выбрать без помощи взрослого

«Купит какую-нибудь ерунду!»

Когда ребенок чувствует, что ему действительно доверяют, процесс выбора книг и самого чтения становится приятнее. Укрепить доверие поможет «Личная карта читай-агента». Эта карта похожа на обычный подарочный сертификат в «Читай-город», но предназначена специально для детей. Она позволяет ребенку выбрать книги, консультироваться с продавцами в магазине, расплачиваться картой на кассе. Таким образом, ребенок учится распоряжаться личными средствами и тренируется решать маленькие, но важные вопросы самостоятельно.

«Личная карта читай-агента» доступна во всех магазинах сети «Читай-город». Уже более 100 тысяч родителей используют карту как отличный подарок на любой повод. Подробнее о дизайне и номинале можно узнать здесь. Вручите такой презент юному читай-агенту, и поиск любимых книг превратится в увлекательное приключение.

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