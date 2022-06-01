РИАМО - 1 июн. Диетолог Елена Соломатина пояснила, что употребление меда является противопоказанием при наличии некоторых заболеваний. Однако этот продукт может навредить и здоровому человеку, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что мед во многом похож на сахар: у них обоих высокий гликемический индекс. Несмотря на то, что мед обладает микро- и макроэлементами, аминокислотами и ферментами, он становится опасен для людей с лишним весом инсулинорезистентностью и диабетом.

Соломатина поделилась интересным фактом: перед выходом на мороз не стоит пить горячий чай с медом, иначе повышается риск простудиться. По ее словам, горячий чай с медом в принципе вредит здоровью, потому что мед при нагревании начинает выделять канцерогены.

Соломатина порекомендовала в день съедать несколько чайных ложек меда с творогом или йогуртом, а также с чаем, не смешивая эти продукты. Все это можно делать только здоровому человеку.

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