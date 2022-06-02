РИАМО - 2 июн. Сегодня православные христиане отмечают важный церковный праздник – Вознесение Господне. Также в России отмечается День здорового питания, День спутникового мониторинга и навигации, а в мире – День запуска бумажных змеев и самолетиков.

Вознесение Господне

Вознесение Господне – один из двунадесятых, самых больших праздников в православной церкви. В этом году он приходится на 2 июня, 40-й день после Пасхи. В этот день Иисус Христос собрал своих учеников на горе Елеон и на их глазах вознесся на небо, а затем ангелы возвестили, что Христос однажды придет снова.

В честь данного праздника во всех храмах идут торжественные богослужения. В этот день запрещается работать, а также заниматься какими либо делами по дому.

Кроме того, полагается уважительно и с большим вниманием относиться к нищим и убогим. Согласно легенде, именно в этот день по миру в облике нищего гуляет сам Христос.

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Учрежден в 2011 году участниками российской интернет-группы по здоровому образу жизни. Это ответ западному формату питания и неформальному «Дню обжорства», который ежегодно празднуют жители США.

Главной целью этой даты является возможность привлечь внимание общества к культуре питания. Ведь вредные пищевые привычки и психологическая зависимость от еды приводят к избыточному весу, а также серьезным заболеваниям.

Рациональное питание является одним из важнейших аспектов образа жизни человека и факторов его здоровья. Здоровое питание позволяет снизить риски развития большинства серьезных заболеваний. Важно знать, что избыточный вес и ожирение являются пусковыми факторами риска возникновения сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, сахарного диабета, опухолей молочной железы и предстательной железы.

День спутникового мониторинга и навигации

В России отмечают День спутникового мониторинга и навигации с 2001 года. Дата праздника выбрана в честь официального дня рождения станции «Байконур». Именно 2 июня 1955 года были утверждены структура и порядок работы первого профильного космодрома на планете.

На текущий момент любой житель планеты может определить свое местоположение с помощью GPS, смотреть телепередачи и общаться с друзьями по всему миру. Всему этому люди обязаны именно работникам спутникового мониторинга и навигации.

Сегодня практически во всех сферах используются данные со спутников: они нужны даже в хозяйственной деятельности и для экологической охраны, не говоря уже о технологических отраслях.

День запуска бумажных змеев и самолетиков

Это относительно новый и очень душевный праздник, посвященный незамысловатым игрушкам, сложенным из бумаги.

Один из первых в истории бумажных самолетиков был создан в 1909 году. Со временем бумажные самолетики стали популярной игрушкой: сделать такой может любой, для этого нужен только лист бумаги.

Сегодня бумажные самолетики также популярны среди детей, как и бумажные воздушные змеи. Правда, в отличие от самолетиков, их лучше купить в магазине. Сегодня они доступны в разных формах и цветах – начиная от самых простых треугольников, заканчивая рисованными птицами, бабочками, драконами и т.д.

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